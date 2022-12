L'Atalanta è carica: 3-0 al Nizza in amichevole firmato da Hojlund, Zapata e Boga

NIZZA - A Nizza è andata in scena la seconda amichevole di caratura internazionale per l'Atalanta, che dopo il ko con l'Eintracht Francoforte di sette giorni fa, ha affrontato i francesi allenati da Lucien Favre che militano in Ligue 1. E, nella bellissima atmosfera dell'Allianz Riviera, i nerazzurri si sono riscattati, piegando i rossoneri per (3-0) grazie alle reti nel primo tempo di Holjund e Zapata e di Boga sul gong della ripresa. Sicuramente un buon test, che consente ai nerazzurri di riprendere ritmo e condizione in vista delle prossime amichevoli, ma soprattutto in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio in casa dello Spezia.