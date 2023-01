Spezia-Atalanta, Gasperini: "Demiral e Musso ko". E sulla lite con Percassi...

BERGAMO - "La classifica non fa così schifo. Sentendo e leggendo tutto ciò che arriva la situazione sembra disastrosa, invece non è così male". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match con lo Spezia, primo impegno ufficiale per i nerazzurri dopo la sosta dovuta al Mondiale in Qatar, è intervenuto in conferenza stampa: "Domani si parte in 25 lasciando a casa Demiral e Musso. Porto Hateboer anche se non è ancora a posto per giocare, forse facciamo un’amichevole giovedì. Se oggi dovesse finire il campionato saremmo in Europa League. Se vediamo i 4 ko nelle ultime 5 partite sembra uno sfacelo, se si vedono le 15 partite l'Atalanta ha fatto un ottimo percorso", ha ribadito il tecnico. L'allenatore orobico ha poi sottolineato che "a Bergamo c'è qualcuno che sta alimentando le polemiche in modo esagerato. Sono persone a cui non rilascio interviste, non dico cose di mercato: credo che queste persone siano una zavorra per l'Atalanta". Gasp getta poi acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni rilasciate al termine dell'amichevole persa con l'Az Alkmaar: "Le polemiche sono esagerate, anche quella con Percassi, è una mistificazione: ho grande rispetto per il presidente, ha un carisma incredibile. Queste polemiche non rispecchiano i tifosi, che sono sempre numerosi, purtroppo dobbiamo commentare queste cose minime quando si dovrebbe parlare di calcio".