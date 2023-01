Atalanta, Gasperini: “Con la Juventus sarà una partita molto difficile ma…"

BERGAMO - E' una super Atalanta quella che al Gewiss Stadium affonda l'Atalanta con un travolgente 8-2. La formazione di Gasperini è tornata a brillare e il tecnico della Dea sorride: "Quando fai un risultato così accetti anche i gol subiti, ci stanno. Nel momento del primo gol non eravamo tanto allegri perché avevamo appena fatto 1-0 e ci siamo trovati sul pareggio. Ma poi la squadra ha fatto una grande prestazione. Questa sera ci riuscivano tante cose, abbiamo sviluppato sempre anche bene il gioco, questo ci dà sicuramente morale per il prosieguo del campionato". Una prestazione molto convincente che proietta i nerazzurri alla prossima sfida contro la Juventus di Allegri, chiamata a reagire dopo il pesante ko di Napoli: "Per noi è una buonissima classifica in questo momento, ora andiamo a giocare sul campo della Juventus e sarà una partita molto difficile ma che ci può dare anche la misura della nostra crescita".

Atalanta, Koopmeiners salta la Juventus

Il grande assente della sfida contro la Juventus sarà Koopmeiners, Gasperini pensa solo alla prestazione vista contro la Salernitana: "Volevo che calciasse lui il rigore perché è un rigorista importante come Muriel e poi l'ho fatto per far far gol su azione a Lookman che ultimamente segnava solo su rigore". Parole al miele anche per Scalvini: "Lui e altri che ho avuto la fortuna di vederli sbocciare sono la fortuna più grande. Quando trovi un diamante così puro, sta crescendo in un modo straordinario anche fisicamente. Ha tutto, comprese le stimmate del leader competitivo per la squadra nonostante la giovane età. Credo che diventerà un giocatore importante anche per la Nazionale".