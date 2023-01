De Roon come Maradona? Il paragone virale dopo l'8-2 alla Salernitana

Dopo il successo per 2-1 in rimonta contro il Bologna, l'Atalanta ha piegato con un nettissimo 8-2 la Salernitana. Non accadeva dal 1996 che una squadra di Serie A segnasse ben otto reti in una stessa partita, e l'ultima a riuscire in questa impresa fu l'Inter contro il Padova. La sfida del Gewiss Stadium, dunque, entra di diritto nella storia del nostro campionato ed è la 24ª a finire con 10 marcature. La cooperativa del gol di Gasperini sembra essere tornata a funzionare a pieno regime: da quando il tecnico di Grugliasco siede sulla panchina della Dea, stagione 2016-17, i nerazzurri hanno segnato almeno 7 gol in 4 partite di Serie A, tre in più di qualsiasi altra formazione in questo lasso di tempo. Come se non bastasse, a rendere davvero straordinaria la prestazione contro i campani, c'è un altro dato: l'Atalanta ha segnato 5 gol nei primi tempi per la seconda volta in Serie A (la prima nel novembre 1941, contro il Napoli); la Salernitana invece ha subito 5 reti nei primi 45' di gioco per la prima volta nel massimo torneo.