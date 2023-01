Juventus-Atalanta, Gasperini perde un altro titolare: la situazione in casa nerazzurra

Brutta notizie per Gasperini in vista della prossima partita di campionato dell'Atalanta , impegnata sul campo della Juventus nel 19° turno di Serie A . Si ferma nuovamente Davide Zappacosta . Il club nerazzurro, infatti, ha reso noto che ieri pomeriggio l'esterno "è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore". E' un'assenza molto pesante per Gasperini, che deve fare i conti anche con la squalifica di Koopmeiners .

Atalanta: la situazione di infortunati, diffidati e squalificati

L'Atalanta, che riceve domani lo Spezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia, farà visita alla Juventus nel prossimo turno di campionato. Gasperini non potrà contare su Koopmeiners, squalificato dopo l'ammonizione rimediata nella partita vinta in casa contro la Salernitana, e sull'infortunato Zappacosta. Per il resto, il tecnico nerazzurro ha tutta la rosa a disposizione. Demiral e De Roon sono invece i due diffidati in casa atalantina.