Atalanta, profeta Lookman: perché è già nella storia

BERGAMO - Nell’Atalanta che ha aperto il 2023 con un rendimento offensivo impressionante (20 gol in 5 partite tra campionato e Coppa Italia) c'è un ragazzo nato in Inghilterra da genitori nigeriani che sta stupendo tutti. Per presentare Ademola Lookman è giusto partire dalla fine ovvero da un record che in pochi conoscono ma che rappresenta qualcosa di storico per l'Atalanta: nessuno, prima del classe 1997 prelevato in estate dal Lipsia per 9 milioni di euro, era mai riuscito a segnare tre doppiette consecutive con la maglia della Dea in competizioni ufficiali. Tra Salernitana, Spezia in Coppa Italia e Juventus l'esterno inglese ha fatto qualcosa di grandioso e i suoi numeri stagionali sono decisamente ottimi: 11 gol in campionato (secondo posto in classifica marcatori dietro a Osimhen), 13 se si considera anche la Coppa Italia con una media complessiva di una rete ogni 96 minuti. L'impatto di Lookman sulla serie A è stato forte, in estate quando venne ingaggiato dal Lipsia le sue capacità erano note agli osservatori più attenti ma l'obiettivo era quello di trovare continuità. Numeri alla mano, le cose vanno alla grande anche perché ai gol segnati vanno aggiunti tre assist, un autogol procurato (a Monza) e due rigori conquistati. La storia di Lookman è fatta di tanta semplicità.