Atalanta-Sampdoria, Gasperini e Lookman: "Vi svelo il suo segreto". Novità Zapata e Muriel

Atalanta, Gasperini su Boga

"Io continuo ad aspettarmi da lui un gioco più verticale, nel giocare più vicino all'area. Lì si è sempre un po' perso, non è riuscito ad essere un po' concreto. Nel primo tempo con la Juve ha toccato tanti palloni ma mi è piaciuto poco, ha fatto meglio nel secondo tempo. È un giocatore che in una rosa ci sta sempre, poi dipende dallo spazio, ma può diventare un giocatore che rompe il gioco. In queste partite è stato determinante, non che non ha perso palloni sanguinosi".

Gasperini sul mercato dell'Atalanta e sul match con la Samp

Sul mercato: "Da quando si è chiuso il mercato di agosto sapevo che a gennaio non sarebbe successo nulla. È abbastanza evidente dalle condizioni di tutti, non mi aspettavo nulla dal mercato invernale". Sulla Sampdoria: "Il rischio di prendere sotto gamba l'avversario? Non c'è mai stato il rischio nemmeno da parte dei giocatori. Qualche volta non abbiamo fatto risultato, ma non abbiamo mai sottovalutato nessuno. La Samp è sempre una squadra difficile da affrontare, non ci deve essere euforia. Abbiamo già avuto esperienza con la Cremonese, ci siamo presentati da primi in classifica e non abbiamo vinto la partita. Sono tipi di gare in cui bisogna stare attenti. È una buona squadra che vale più della classifica che ha, le gare vanno tutte giocate. Turnover? No. Col calcio che c'è oggi... le cinque sostituzioni sono tante".