Atalanta-Sampdoria, Gasperini: "Lookman e Boga decisivi". Sulla Champions...

Atalanta, Gasperini e l'elogio a Lookman e Boga

Parole d'elogio per Ademola Lookman, protagonista anche questa sera: "Ha fatto un grande gol, ci sta dando tantissimo. Un giocatore così non solo per il numero di gol ma anche per l'apporto che da alla squadra è importantissimo". Elogi anche per Boga: "Gli ho detto di attaccare di più l'area, da fuori può fare forse un gol o due. Ma lui ha le potenzialità per andare dentro l'area ed essere decisivo sia con l'assist che col tiro". E sul sogno Champions, Gasperini sottolinea: "Non serve a niente continuare a farsi queste domande. Noi dobbiamo giocare come stasera, poi quando saremo a dieci giornate dalla fine vedremo dove saremo. Se ci sarà da fare la volata, la faremo".