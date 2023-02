Atalanta, Lookman premiato: è il miglior giocatore del mese di gennaio

L' Atalanta ha in rosa il miglior giocatore di gennaio in Serie A. Ademola Lookman è stato premiato dall' AIC per essere stato il calciatore che ha reso di più nello scorso mese. Il classe 1997 è riuscito ad arrivare sopra anche a calciatori illustri e dal rendimento altissimo nella ripresa del campionato dopo la pausa mondiale, come ad esempio Victor Osimhen, primo in classifica con il suo Napoli.

Atalanta, Lookman premiato

L'ex attaccante del Leicester è il vice capocannoniere della Serie A con 12 gol: 11 in area, 1 da fuori, 3 da calcio di rigore e infine 1 di testa. Soltanto Osimhen a realizzato più gol, ovvero 14. Lookman si è rivelato un elemento imprescindibile negli ingranaggi dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. L'Associazione Italiana Calciatori lo ha premiato per il rendimento e per i suoi numeri nel mese di gennaio: 5 gol e 2 assist messi a referto. La punta nigeriana, in questa speciale classifica, è arrivato davanti a Victor Osimhen (5 gol e 1 assist a gennaio), Matteo Zaccagni (3 gol e 1 assist) e Paulo Dybala (2 gol e 3 assist). Nonostante una partita no in Coppa Italia contro l'Inter, con annesse critiche di Gasperini a fine gara, Lookman resta una delle più piacevoli sorprese di questa Serie A.