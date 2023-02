Atalanta, Gasperini su Muriel e Zapata: "Se non sono al top..."

BERGAMO - Gian Piero Gasperini avverte la sua Atalanta sulle insidie della trasferta di domani contro il Sassuolo di Dionisi. Impegno che arriva a pochi giorni dalla sconfitta con l'Inter che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Il 5-2 al Milan è stato un risultato eclatante. Il Sassuolo ha sempre fatto delle ottime prestazioni, anche nelle partite in cui non ha fatto risultato ha sempre dimostrato di essere una squadra con delle qualità importanti". "Per come è stato il campionato fino ad adesso, - aggiune il tecnico della Dea - la strada principale per l'Europa resta il campionato. Rivedendo anche la gara, l'Inter ha fatto sicuramente qualcosa in più di noi, ma noi abbiamo avuto delle occasioni importanti. L'episodio comunque determina questo tipo di partite. Usciamo dalla Coppa Italia, ma sicuramente lo facciamo a testa alta".

Gasperini su Muriel e Zapata: "Se non sono al top..."

Poi un passaggio su Duvan Zapata e Luis Muriel, due giocatori che stanno attraversando un periodo altalenante: "Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte. Nel calcio però tutto è dinamico, non c'è niente di statico: magari segnano domani e cambia tutto". In chiusura il tecnico ha parlato anche dell'eventuale mancanza di un trofeo: "L'Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record. L'Atalanta non ha vinto 20-30 Scudetti, forse non è riuscita a vincere la Coppa Italia dopo le due semifinali raggiunte e spero che in futuro l'Atalanta possa fare ancora meglio, ma queste sono vittorie di una squadra che ha fatto quanto di meglio non era riuscita a far prima. Quest'anno quello che sta facendo il Napoli è qualcosa di straordinario, magari anche superiore a quello fatto con Maradona, è come un nuovo record. Ma non mi mancano i trofei, abbiamo fatto tantissimi record", chiosa Gasperini.