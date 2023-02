Sassuolo-Atalanta, Marino: "Così non è più calcio. Rivisti i fantasmi dell'anno scorso"

La sconfitta dell'Atalanta in casa del Sassuolo per 1-0 rappresenta una brusca frenata per i bergamaschi nella corsa per un posto in Champions League. Il match è stato condizionato dall'espulsione di Mahele per un intervento su Berardi nel corso del primo tempo (a cui poi si è aggiunto quello a Muriel per proteste nel finale). Dopo il match al posto di Gasperini si è presentato il direttore generale dei bergamaschi Umberto Marino per commentare l'episodio del primo cartellino rosso: "Non è piu calcio se rivediamo mille volte gli episodi. Il calcio è anche contrasto, lo diciamo dall'anno scorso. Oggi abbiamo visto i fantasmi del girone di ritorno della scorsa stagione, dove 12/13 errori hanno compromesso il nostro percorso per l'Europa".