Atalanta, Hateboer termina la stagione: rottura del legamento crociato

L'Atalanta sorride a metà dopo la vittoria contro la Lazio all'Olimpico. La grande prestazione e i tre punti sono passati un po' in secondo piano dopo l'uscita dal campo di Hans Hateboer per un infortunio al ginocchio. Sensazioni subito poco positive per l'esterno olandese sostituito nella ripresa e poi uscito dall'Olimpico in stampelle.