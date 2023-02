Atalanta, Zapata ko: Gasperini, il piano Hojlund e cosa cambia

Duvan Zapata senza pace. L'attaccante colombiano dell' Atalanta si è infortunato di nuovo : lesione di primo grado alla coscia destra . Stop forzato di almeno tre settimane . Non è, però, da escludere che i tempi per rivederlo in campo slittino a dopo la sosta dal 20 al 28 marzo . Zapata sarà, ovviamente, certo assente in occasione della sfida casalinga con il Lecce in programma domenica prossima, 19 febbraio , con calcio d'inizio alle 12:30 .

Zapata out, cambiano le gerarchie in attacco per Gasperini

La scelta di far rientrare Zapata ad aprile potrebbe essere assunta seguendo il solco della prudenza affinché non ci siano ricadute. Se così fosse il centravanti resterebbe fuori per un altro mese, con buona pace di Gasperini e dei tanti fantallenatori che hanno puntato su di lui dopo le ottime annate, in termini di prestazione e soprattutto realizzative, che si è lasciato alle spalle. Poco male per la Dea perché Hojlund sta facendo bene e, non di meno, Boga e Lookman ai suoi lati. L'auspicio è che il danese sia risparmiato da sfortuna e acciacchi, dati la serie di impegni ravvicinati in arrivo: via ai debiti scongiuri. Aumentano, di pari passo, le chance di impiego per Muriel.