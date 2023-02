Atalanta, Hojlund: "Cristiano Ronaldo idolo. Faccio i 100 metri in 11 secondi"

BERGAMO - Rasmus Hojlund , giovane attaccante danese che in poco tempo ha conquistato il mondo della Dea, facendosi apprezzare in tutta Italia e non solo, ha parlato ai microfoni di Sky : "A inizio gennaio, prima di Bologna, Okoli mi aveva già detto che avrei segnato, ma me n’ero dimenticato. Stavolta, quando ho segnato, mi sono ricordato e sono andato ad abbracciarlo. Sono state belle settimane, dei buoni mesi, mi piace qui in Italia, il clima, il cibo, tutto. Si sta davvero bene". Hojlund poi aggiunge: "Non mi monto la testa, sono davvero felice di giocare tanto, ma ho solo 20 anni e ho tanto da imparare. Sono concentrato nel lavoro per migliorare il mio rendimento con l’ Atalanta e spero che si arrivi più in alto possibile in classifica".

Hojlund su Haaland e CR7

La punta danese risponde così a chi lo paragona ad Haaland: "Vedo che abbiamo alcuni punti in comune nel modo di giocare, siamo entrambi scandinavi, ma lui è fortissimo. Io devo migliorare tantissimo per diventare bravo come lui". E poi su CR7 aggiunge: "Cristiano Ronaldo è il mio idolo, bel personaggio, un vincente sul campo, serio e concentrato per migliorare sempre. Questo è l’esempio che voglio seguire. I 100 metri in meno di 11 secondi? Si, è vero. Li ho corsi in allenamento settimana scorsa". Infine una dichiarazione sull'Atalanta come ambiente giusto per lui: "Certamente, questo è il motivo per cui sono qui. Ho subito pensato che fosse il posto giusto per me, da un lato per imparare dagli attaccanti più esperti, dall’altro per far vedere che anche io posso giocare".