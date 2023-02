Atalanta, Gasperini: "Grande motivazione giocare con il Milan"

BERGAMO - Alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan (in programma domani alle 20.45), l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: "Arriviamo a questa gara dopo la sconfitta col Lecce che ci ha dato fastidio, è stato un brutto stop. Dobbiamo giocare contro il Milan, una squadra che si è ripresa nelle ultime settimane, abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione. Giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione come ci è già capitato di fare. I nostri blackout? Se prendi gol dopo 4 minuti ce ne sono 86 per recuperare, non ci siamo riusciti, ma se vai a vedere i numeri sono tutti a nostro favore".

Atalanta, Gasperini in conferenza prima del Milan

Il tecnico della Dea ha parlato poi dell'ottimo rendimento contro le big: "Dobbiamo partire da questo, ma non solo contro quel tipo di squadre. Nel campionato c'è equilibrio, ti devi presentare sempre al meglio. In casa è vero che abbiamo un ruolino di marcia inferiore, è un po' più difficile da spiegare. In casa col Milan, Napoli e Inter vincevamo, non è vero che prendiamo gol in contropiede. Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato - a parte il Napoli - in cui tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del torneo. Il discorso di tutta la stagione è uno: se siamo una grande siamo delusi da alcuni risultati, se siamo una piccola non dobbiamo essere delusi. Io sono molto soddisfatto: dobbiamo accantonare la partita scorsa per fare una buona prova".

Le scelte tattiche per sfidare i rossoneri

Dal punto di vista tattico, l'Atalanta potrebbe virare verso il tridente: "Variamo tra questi due moduli, può essere così dall'inizio o a gara in corso. È tutto da valutare, abbiamo fatto buone partite e alcune in cui sembravamo essere in ritardo". Poi sul Milan che ha cambiato tanto nelle ultime settimane: "Conosciamo bene le loro caratteristiche. Dobbiamo cercare di non dare spazio a giocatori veloci come Hernandez e Leao, ci sono tante componenti da sviluppare al meglio, ma anche noi possiamo avere delle qualità che possono dargli fastidio". Riguardo le condizioni di Zapata: "Ha ricominciato a correre, speriamo di recuperarlo la prossima settimana, faremo un test. Non so se recupererà per l'Udinese, ma sicuramente per la prossima settimana".