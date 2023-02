Atalanta, Gasperini: "Milan superiore, abbiamo dato tutto"

MILANO - Terzo ko nelle ultime quattro per l' Atalanta . La Dea di Gian Piero Gasperini , dopo la sconfitta interna di domenica contro il Lecce (2-1), cade anche al Meazza contro il Milan . Gli orobici non sono mai stati veramente pericolosi e si sono dovuti arrendere di fronte ai rossoneri di Pioli, vittoriosi con una sfortunata autorete di Musso e con lo scavino nel finale di Messias che ha messo in ghiaccio risultato e partita. Al termine della sfida, Gasperini ha commentato così la prestazione dei suoi: "L'Atalanta è questa e stasera ha dato tutto, ma la dimensione del Milan di stasera era superiore alla nostra. Prendiamo spunto da questa e pensiamo alla prossima con l'Udinese, perché possiamo mantenere un bel distacco dalle inseguitrici. Nonostante l'impegno, il Milan aveva qualcosa in più di noi".

Le parole di Gasperini dopo Milan-Atalanta

"Un po' l'aggressività del Milan, un po' sul piano tecnico potevamo fare meglio - continua il tecnico della Dea -. Non siamo neanche fortunati, al primo tiro abbiamo preso gol e poi siamo andati in difficoltà. Questa squadra ha fatto spesso bene sul piano della velocità, più che sul piano tecnico. Stasera avevamo però di fronte difensori veloci e sul piano tecnico non abbiamo la nostra caratteristica migliore". Sui singoli: "Non so se Lookman ripeterà il girone d'andata a livello di gol, Hojlund sta crescendo e gli altri non hanno reso al meglio. Speriamo che nel finale possano rendere di più, altrimenti diventa difficile. Dobbiamo allargare la qualità e la forza di altri giocatori, sennò diventa difficile".