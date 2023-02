Gasperini e il panino lanciato ai tifosi del Milan: cosa è successo VIDEO

BERGAMO - Una serata non facile quella di Gasperini a San Siro con la sua Atalanta domata dal Milan di Pioli per 2-0. Partita giocata alla perfezione dai rossoneri, sotto tono invece la Dea del tecnico bergamasco che dopo il ko in campo si è reso protagonista al di fuori dello stadio con un'accesa lite con alcuni tifosi del Diavolo subito dopo il match. Dopo il consueto iter post-partita, Gasp ha abbandonato la Scala del calcio da solo a bordo della sua auto. Poco dopo esser uscito dai cancelli dell'impianto milanese è stato affiancato da una macchina con a bordo alcuni supporter rossoneri che lo hanno insistentemente preso di mira rivolgendogli diversi insulti anche molto coloriti.