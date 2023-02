Nessuno chiede la luna all'Atalanta e a Gasperini. Ma l'Europa sì

Ma che cos'ha l'Atalanta? La domanda arrovella i tifosi della Dea i quali, soltanto l'11 febbraio scorso, dopo la partita perfetta giocata all'Olimpico contro la Lazio, si erano ritrovati terzi in classifica e più che mai lanciati verso un posto in Champions League. Invece, nel breve spazio di due settimane, la corsa della Dea si è fermata: sconfitta in casa con il Lecce, sconfitta a San Siro con il Milan dove i nerazzurri non sono mai stati in partita. E ancora: l'attacco si è inceppato, nonostante Lookman e Hojlund al primo anno in A stiano andando ben oltre le previsioni: 12 centri in campionato e 2 in Coppa Italia per il nazionale nigeriano; 6 in campionato e 1 in Coppa Italia per il ventenne danese. Tanto che, in gennaio, la Dea aveva segnato 22 gol in 6 partite, Coppa Italia compresa. I guai sono arrivati in febbraio: all'attivo, la miseria di 3 reti in 4 gare.