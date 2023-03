Pagliuca: "Caso Juve? Tutti giochino con le stesse regole"

BERGAMO - " Caso Juve? Credo che ruoti intorno al tema del Fair Play. Applaudo alle Leghe che fanno in modo che tutti, incluso il mio stesso club, giochino secondo le stesse regole . Questo è quello che è successo in Italia, in Premier League. E più Leghe chiederanno ai propri club di agire con responsabilità, maggiore sarà l'equilibrio competitivo". Lo ha dichiarato il co-chairman dell'Atalanta Stephen Pagliuca durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: "L'NBA è fantastica da questo punto di vista - ha proseguito -, si assicura che tutti giochino secondo le stesse regole e applaudo a questo atteggiamento". Pagliuca ha poi parlato dello stato di salute del calcio italiano e degli obiettivi da raggiungere per migliorare il prodotto: " Mi pare che dieci dei venti club abbiano investitori americani e sono sicuro che si stiano focalizzando sul creare una grande lega. Per questo dobbiamo concentrarci sulla crescita dei ricavi da diritti televisivi e da sponsor".

Pagliuca e l'investimento nell'Atalanta

Non sono mancati i riferimenti all'Atalanta e le motivazioni per cui il club bergamasco è stato scelto come investimento: "Una quindicina di anni fa avevamo guardato a diversi asset, tra cui il Liverpool. Ma l'Atalanta era ottima per noi, molto ben gestita, con poco rischio di retrocessione. Del resto rispetto agli sport USA il vero rischio di quelli europei è di retrocedere. Abbiamo amato subito l'Atalanta perché aveva un ottimo settore giovanile, è stata in grado di crescere giovani importanti ed è un competitor per il titolo in Italia. Percassi? Ho imparato molto da loro in questo periodo, dal modo in cui hanno gestito la società e quello che sanno a proposito del mondo del calcio", ha concluso.