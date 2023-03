Atalanta-Udinese, Gasperini e le condizioni di Zapata, Scalvini e Palomino

BERGAMO - Dopo il ko di San Siro contro il Milan, l'Atalanta si prepara per ripartire nella lotta al posto Champions. Al Gewiss Stadium arriva l'Udinese di Sottil e il tecnico bergamasco, Gian Piero Gasperini commenta: "Che Udinese mi aspetto? E' una squadra che conosciamo bene, ha fatto un inizio strepitoso. Se hai delle difficoltà per lungo tempo qualche problema ce l'hai, speriamo non li risolvano tutti domani. E' una partita che domani ci puòdare slancio". Il tecnico della Dea elogia il suo gruppo e prosegue: "Il nostro comunque è un bel guado. Il percorso fino a questo momento è straordinario. Questa squadra è stata sempre in zona Champions, in diverse gare è anche stata in testa alla classifica, secondo me delle mie stagioni è uno dei percorsi migliori. Dobbiamo rimproverarci i punti persi con Sassuolo e Lecce, ci mancano i punti in queste due partite, sono state due gare completamente differenti, nell'arco del campionato ci sono questo tipo di partite che non hanno fatto altro che evidenziare la difficoltà del torneo. Difficoltà che non riguardano solo noi".