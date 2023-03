Atalanta, Gasperini: "Mancato solo il gol. Finalmente Pasalic e Muriel..."

"I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano, con una buona gara soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo avuto la partita in mano, con parecchie conclusioni. Non siamo riusciti a vincere, ma resta una buona gara. Ho provato soluzioni diverse visto che ci avevano preso le misure, abbiamo creato buone situazioni ma non siamo riusciti a segnare". Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini a Dazn dopo lo 0-0 della sua Atalanta contro l'Udinese in campionato. "