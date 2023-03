Atalanta, Vorlicky si racconta: "Gasperini ha avuto coraggio a volermi"

Da studente accolto dai calciatori a calciatore chiamato ad accogliere gli alunni al Gewiss Stadium: chissà se Lukas Vorlicky, che lo scorso 18 gennaio ha compiuto 21 anni, si sarebbe mai immaginato di trovarsi dall'altra parte in un tempo così breve. Il trequartista della Repubblica Ceca ha fatto gli onori di casa per l'Atalanta in occasione del progetto "La Scuola allo Stadio". Una guida speciale per il tour guidato che il club nerazzurro ha offerto la possibilità di vivere a circa trecento studenti bergamaschi. A margine dell'evento l'occasione è stata ideale per parlare, attraverso i canali social dell'Atalanta, anche delle emozioni che Vorlicky sta vivendo nelle ultime settimane.