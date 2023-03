Atalanta, Gasperini: "Corsa Champions? Se facciamo filotto..."

"I punti di distacco dalla Champions pesano, non è facile recuperare. Dobbiamo fare il massimo a ogni partita, se facciamo filotto possiamo riagganciarci. Non sono deluso delle ultime tre partite fatte, quando la squadra gioca così io sono soddisfatto. Affrontiamo le partite una alla volta. Io penso che se giochiamo con questo spirito fino alla fine arriveremo più in alto possibile per quelli che sono i nostri meriti". E' il commento di Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta in casa contro l'Empoi in campionato.