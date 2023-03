Ilicic bambino e il sogno Atalanta: cosa fa adesso

Josip Ilicic ha nostalgia dell'Atalanta . Il fantasista ha infatti pubblicato sui social due post che ricordano i suoi anni alla Dea: dapprima ha caricato una stories di un suo bellissimo gol al Parma, poi ha messo una immagine di un bambino con la sua maglia nerazzurra numero 72 che rimane incantato davanti alla televisione mentre osserva Valencia-Atalanta, ottavo di ritorno di Champions League nel quale lo sloveno mise a segno uno storico poker. Nei commenti i tifosi ricordano quegli anni straordinari ringraziandolo per quanto dato al nostro campionato. Ilicic, dopo l'esplosione al Palermo e la parentesi non esaltante con la Fiorentina , ha vissuto a Bergamo i suoi anni migliori mettendo a referto 60 reti e 44 assist in 173 presenze complessive. Con il Papu Gomez ha formato una coppia micidiale che ha fatto sognare il pubblico atalantino. Alcuni problemi personali, però, ne hanno frenato l'ascesa fino all'addio la scorsa estate.

Ilicic torna a incantare con il Maribor

Dopo un periodo di stop, il classe '88 è ripartito dal Maribor, club con il quale affrontò ed eliminò il Palermo nei preliminari di Europa League 2010 incantando il presidente rosanero Zamparini che sborsò 2,2 milioni di euro per portarlo in Serie A. Saltate le prime quattro partite per un problema al tendine d'Achille, Ilicic ha impiegato appena 12' minuti per segnare all'esordio contro il Mura. Pian piano ha ritrovato il ritmo partita ed è stato schierato in campo da titolare. Sabato contro il Radomlje ha siglato il suo secondo gol stagione fissando il punteggio sull'1-1. La classe non gli è mai mancata, pertanto è pronto a fare la differenza una volta ritrovato l'equilibrio psico-fisico.