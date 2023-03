Hojlund, serata da record con la Danimarca: l’Atalanta lo esalta

Primo gol, prima doppietta e prima tripletta alla sua terza presenza con la nazionale danese. Ovviamente, uomo partita: Rasmus Hojlund è stato l’assoluto protagonista di Danimarca-Finlandia 3-1 . Esordio col botto per l’attaccante dell’ Atalanta nelle qualificazioni per Euro 2024 . Una prestazione superlativa quella offerta da Hojlund nella prima giornata del gruppo H .

Danimarca-Finlandia 3-1, Hojlund fa impazzire il Parken Stadium

Al Parken Stadium di Copenhagen, Hojlund ha portato in vantaggio i padroni di casa al 21’ su assist di Bah, ma nella ripresa, al 53’, Antman ha pareggiato sfruttando un servizio vincente di Pukki. Quando la partita sembrava destinata a concludersi in parità il centravanti della Dea, che lo ha celebrato con un pioggia di post sui social (“Inarrestabile, Mostro”), si è scatenato: rete del 2-1 all’82’ su invito di Wind, prima di mettersi in proprio per chiudere i conti e portarsi il pallone a casa andando a bersaglio al 93’. Potenza, intelligenza tattica e rapidità: il classe 2003, arrivato il 27 agosto 2022 dal club nerazzurro per 17 milioni e 200mila euro dagli austriaci dello Sturm Graz, è il sesto acquisto più caro nella storia dell’Atalanta con cui ha finora totalizzato 25 presenze, 8 gol e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia.