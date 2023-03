Atalanta, perché Samaden è un colpo in stile Dea

Proprio in questi giorni in cui le difficoltà della Nazionale campione d'Europa hanno riproposto la questione dei settori giovanili del calcio italiano, l'Atalanta ha piazzato un colpo magistrale investendo una volta di più nel proprio vivaio, storico eldorado societario. Manca solo l'annuncio ufficiale, che arriverà a tempo debito, ma, dal primo luglio. Roberto Samaden, 57 anni il 29 marzo, da 33 stagioni all'Inter, sarà il nuovo capo del settore giovanile del club dei Percassi. Samaden è il più vittorioso dirigente del calcio italiano a livello giovanile: 16 gli scudetti vinti, 22 le finali disputate, 1 Next Gen nel 2012 con Stramaccioni in panchina, 3 tornei di Viareggio, 1 Coppa Italia e 5 Supercoppe Primavera. Dopo l'accordo con Vedrai Lab, società milanese d'intelligenza artificiale per migliorare scouting e analisi dati, a capo del vivaio bergamasco arriva lo scopritore di talenti degno erede dell'indimenticabile maestro MIno Favini.