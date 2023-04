Cremonese-Atalanta, Gasperini: la critica a Hojlund e l’elogio a Carnesecchi

Cremonese-Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini

Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Nel primo tempo si giocava su ritmi più lenti e abbiamo sbagiato qualche passaggio di troppo, la Cremonese giocava molto dietro col portiere e dopo lo svantaggio si è alzata di baricentro. Ci ha messo in difficoltà, come nell'episodio del rigore in cui ci siamo complicati la gara in modo ingenuo. Era una partita dove potevamo fare un gol in più". Poi sulla rosa e sui cambi che in questa partita hanno fatto la differenza: "Questo ha sempre fatto parte della mia strategia, abbiamo 20 giocatori tra cui Okoli, Soppy e Vorlicky che giocano meno e gli infortunati Koopmeiners e Djimsiti. È la rosa che ho sempre voluto, 16 giocatori su cui fare grande affidamento. Io ho sempre desiderato avere attaccanti e in questo momento abbiamo eccessi in difesa e sulle fasce, non a centrocampo, mentre in avanti abbiamo un reparto adatto e su questo è meglio mettere un po' di chiarezza. La rosa dell'Atalanta è una delle più stringate, ma su quei 16-17 giocatori cerca di fare le sue fortune. Poi quando si rientra nel secondo tempo ti aspetti di avere qualche spazio in più e la gente rapida come Hojlund e Boga chiaramente può farti la differenza. Lo ha fatto Muriel per degli anni quel tipo di lavoro".

La critica ad Hojlund e l'elogio a Carnesecchi

Poi una piccola critica a Hojlund: "Gol divorato? Scarsa concentrazione. Non è entrato nelle migliori condizioni, ha avuto spunti strepitosi e si è visto nel gol che ha fatto fare a Boga, ha fatto 2-3 spunti di valore ma non ha dato lo stesso contributo di attenzione e concentrazione, sia lui che Lookman dovevano stare più attenti ma in fase di attacco potevano segnare più gol". Sugli indisponibili: "Sui recuperi vediamo, Djimsiti e Koopmeiners saranno valutati in settimana e c'è da stare prudenti, per Vorlicky non lo so, ha avuto tanti problemi". Poi un elogio a Carnesecchi che in estate tornerà all'Atalanta: "Carnesecchi è un giocatore che credo possa avere un ottimo futuro e mi dispiace non poterlo allenare direttamente con l'Atalanta, ma è la dimostrazione che i giovani migliorano giocando. Un altro esempio è Ruggeri, che strada facendo sta diventando un buon esterno"