Boga, l’Atalanta, il consiglio a Hojlund, i tortellini e le messe su Zoom

BERGAMO - Punta dell’Atalanta, ragazzo molto religioso, attaccato alla famiglia e con tanta voglia di aiutare bambini e ragazzi speciali. Jeremie Boga si è raccontato nella serenità di Zingonia, il suo sorriso e i modi pacati sono l’opposto del suo gioco tutto dribbling, scatti e invenzioni. Ecco i pensieri del numero 10 della Dea per le ultime 10 gare di questa stagione. Con un desiderio grande: tornare in Europa.

Siete in 5 attaccanti, lei e ogni compagno in una parola?

In tanti si chiedono: perché Boga entra così poco in area di rigore?

«Posso fare anche meglio. In questo inizio di 2023 credo si sia vista la miglior versione di Boga con la maglia dell’Atalanta ma l’obiettivo, come sempre, è di crescere e fare ancora di più. Sulla fascia ma anche da 10».

Ci racconta tre cose che non sappiamo di lei?

«Sono molto appassionato di serie tv. Ne guardo di tutti i tipi. Adesso sono concentrato su Snowfall. La mia fede cristiana, poi, è fortissima. Con le partite non mi è possibile andare la domenica in chiesa e allora ci sono appuntamenti in settimana via Zoom cui partecipo con grande gioia. E ancora, mio figlio Calvin: ha 6 anni, non vive con me ma ci vediamo molto spesso. Inizia a giocare a calcio ed è davvero bello passare del tempo con lui».

Lei è ivoriano ma ha giocato a Reggio e Emilia e Bergamo: tortellini, casoncelli o attiéké?

«Buoni i tortellini e i casoncelli ma scelgo l’attiekè. Anche perché lo preparo io, è qualcosa di davvero molto speciale, ma va mangiato dopo le partite. È una specie di cous-cous, ci vanno la manioca, verdure, un contorno di platano e poi si accompagna con carne e pesce. Davvero molto buono».

La sua famiglia ha grande importanza per lei.

«Siamo tre fratelli, uno più grande e mia sorella più piccola. Papà e mamma vivono in Costa d’Avorio, vengono spesso a trovarmi e quando abbiamo un po’ di tempo lo trascorriamo assieme. Nei momenti difficili sono sempre stati al mio fianco e tutto quello che faccio è per loro».

È nato a Marsiglia da genitori ivoriani, poi Londra, Granada e Rennes. È andato sempre tutto liscio con i vari trasferimenti? Come ci si adatta?

«Il momento più difficile è stato quando avevo 11 anni e da Marsiglia ci siamo trasferiti a Londra. Con tutta la famiglia. Io iniziai al Chelsea. Più avanti con l’età ho imparato a gestire meglio anche questi continui cambi di paese, ma la costante è stata la presenza di tutti quelli che mi hanno sempre voluto bene. Siamo molto legati».

Special Olympics Costa d'Avorio, un progetto cui lei tiene molto.

«Sono ambasciatore per loro. Credo che aiutare i bambini e gli atleti sia importante, non solo dal punto di vista economico ma anche con la presenza. Il 17 giugno a Berlino iniziano gli Special Olympics World Games e vorrei andare. Credo molto in Dio e penso che sia importante aiutare chi ha bisogno».

Ce l’ha un desiderio?

«Solo uno? Ne avrei molti. Però scelgo quello più vicino, quello che ogni giorno quando andiamo in campo cerchiamo di conquistare. Speriamo di tornare in Europa, lo vogliamo tutti con grande determinazione».