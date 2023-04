Lookman, infortunio muscolare: l'Atalanta di Gasperini perde una stella

L'Atalanta non potrà contare su Lookman per la prossima sfida contro la Fiorentina . Il nigeriano è stato sottoposto a degli accertamenti dopo dei fastidi muscolari, che hanno evidenziato dei postumi distrattivi nel terzo distale del muscolo bicipite femorale destro . Le sue condizioni saranno monitorate.

L'Atalanta perde Lookman

La Dea giocherà fuoricasa contro la Fiorentina senza il nigeriano e senza Muriel, ex del match. Due assenze importanti in una gara difficile, contro una delle squadre più in forma del campionato. La lista degli infortunati quindi si allunga. Oltre ai due attaccanti, Gasperini non avrà a disposizione Koopminers, Ruggeri, Hateboer ed è in dubbio anche Pasalic per una distorsione alla caviglia.