Atalanta, Gasperini: "Non siamo nella fascia di Juve, Inter e Napoli, ma..."

FIRENZE - "Italiano è veramente bravo", parte dai complimenti all'avversario, Gianpiero Gasperini dopo il pari del Franchi della sua Atalanta contro la Fiorentina. Termina 1-1 la sfida con un contropiede finale di Boga non gestito benissimo dall'attacco della Dea: "Il calcio è fatto di centimetri, l’occasione era favorevole la fine partita, probabilmente avremmo vinto la partita". Una vittoria che per il tecnico nerazzurro sarebbe potuta valere l'aggancio all'Inter in classifica: "Se avessimo vinto sarebbero cresciute le nostre possibilità per andare in Champions. Abbiamo fatto una ottima partita contro una Fiorentina che sta dimostrando tanto. Arrivavamo dal pesante ko di Bologna, questo risultato ci dà morale. Ci siamo, possiamo giocarcela fino alla fine. Siamo sempre stati in alto in classifica, vogliamo starci fino alla fine".

Gasperini: "Il livello del campionato è cambiato"

Gasperini fa un punto sul cammino dell'Atalanta in questa stagione: "Il campionato è così, ho avuto la sensazione che nel girone di ritorno le squadre dietro stanno togliendo punti a tutti. Al di fuori del Napoli tutti hanno avuto difficoltà. Il valore del campionato è cambiato, l’Atalanta non è nella fascia di Inter, Juve, Napoli e Milan, ma sono state sempre vicine, quindi questi ragazzi mi stanno dando tanto e sono orgoglioso. Se il traguardo è la Champions e l’Europa, stiamo lì". "Sono coperto di complimenti, in questo campionato l’aspettativa era altissima. Se non arriva in Europa fallisce la stagione, io no la penso così. Qualche acciacco e qualche difficoltà ce ‘abbiamo avuta. Ma abbiamo avuto l’esplosione di Scalvini di Lookman, di Koopmeiners. Sarei contento di raggiungere l’Europa, per i tifosi e per l’ambiente che se la meritano".