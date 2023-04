Serie A e corsa Champions, arbitra Gasperini: tre partite decisive

BERGAMO - Lunedì sera contro la Roma , il 7 maggio (salvo cambi di programmi legati alle coppe europee) la gara contro la Juventus e quasi al tramonto del campionato la sfida a San Siro contro l' Inter . Incroci europei, con vista Champions probabilmente solo per le avversarie ma con tanto significato anche per la Dea di Gasperini che continua a puntare forte su una qualificazione alle competizioni europee che da 30 giornate di fila vede i bergamaschi protagonisti. Le ultime 8 giornate del campionato di Serie A vedranno un' Atalanta in campo a lottare per sé stessa e per la corsa ad un posto ai vertici di compagini come quella giallorossa, quella bianconera e quella nerazzurra. Saranno una quarantina di giorni decisamente intensi, la formazione bergamasca ci arriva con qualche problema in fase offensiva e tanti giocatori che solo dando un colpo di coda nelle loro prestazioni potranno poi considerare la stagione come positiva. La gara di lunedì contro la Roma arriverà al termine di un turno di campionato che vedrà il Bologna giocare con il Verona in trasferta e che gli orobici seguiranno con grande interesse. I felsinei sono dietro di 5 punti e occupano l'ottavo posto, la Dea al momento è settima e con la Juventus che ha visto momentaneamente restituiti i 15 punti di penalizzazione le carte in vetta sono un po' sparigliate. La verità è che i bergamaschi tra Roma, Juventus e Inter cercheranno quei punti che servono per accorciare verso l'alto anche se non sarà semplice, soprattutto per come la situazione è stata di nuovo stravolta dalla recenti decisioni sul piano della Giustizia Sportiva.

Atalanta, finale di stagione complicato: quanti scontri diretti!

Uno dei grandi temi, per l'Atalanta e per le avversarie, riguarda la tenuta atletica. I bergamaschi non sembrano particolarmente brillanti ma incontreranno squadre che hanno anche l'impegno settimanale come la Roma o che comunque sono in corsa per tanti obiettivi: una tra Inter e Juventus, ad esempio, giocherà la finale di Coppa Italia. Un altro aspetto molto importante di questo finale di stagione riguarda la giornata in cui si affronteranno queste squadre. Uno scontro diretto come quello contro la Roma ha un certo tipo di valore nonostante i punti in più dei giallorossi (attualmente 7) proprio perché ce ne sono ancora 24 a disposizione. Con la Juventus gli orobici giocheranno alla 34ª giornata e con l’Inter di Inzaghi alla 37ª. I punti in palio sono sempre gli stessi ma affrontarsi quando manca così poco può davvero incidere parecchio. Gli incroci in zona Champions sono comunque parecchi, tutto è in gioco e le occasioni perse contano fino ad un certo punto per il semplice fatto che indietro non si torna. L’Atalanta guarda avanti con tutte le forze che ha e nella speranza che il rush finale riporti Bergamo e la Dea in Europa. Qualunque essa sia.