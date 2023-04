Atalanta-Roma, Gasperini: "Quando siamo concentrati è dura per tutti"

BERGAMO - L'Atalanta torna al successo e lo fa battendo per 3-1 la Roma e riaprendo la lotta per la zona Europa. La Dea infatti sale a quota 52 punti al 7° posto a -2 dal 6° dell'Inter e -4 dal 4/5° occupati da Milan e proprio dai giallorossi. Nel post-partita la soddisfazione di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn: "Abbiamo incontrato una squadra forte. Per riuscire a batterli c’era bisogno di tutte le componenti, grande concentrazione ma anche attenzione in fase difensiva e qualità in attacco - aggiunge - Siamo avvantaggiati dal fatto che tanti giocatori sono qui da anni, quindi la copertura la conosciamo bene. Quando c’è l’attenzione e la concentrazione giusta per l’avversario diventa difficile. Siamo stati bravi: ha fatto gol Pasalic e ha fatto gol Koopmeiners".