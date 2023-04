Atalanta, Zapata al fantacalcio? Un motivo in più per puntare su di lui

Non solo gol, che in questa stagione hanno fatto fatica ad arrivare. Duvan Zapata è il giocatore dell'Atalanta ad aver offerto più assist in Serie A al compagno di squadra Mario Pasalic. A rivelarlo il club nerazzurro con un focus statistico che può essere uno spunto di analisi in più per i fantallenatori che hanno deciso di puntare sul colombiano.

Zapata e Pasalic, l'intesa tradotta in cifre Con quello servito nel successo per 3-1 dell'Atalanta contro la Roma, lo scorso 24 aprile, Zapata è salito a quota 7 nel conteggio dei servizi vincenti offerti al croato, che nella scorsa stagione realizzò la bellezza di 13 gol in campionato in 31 partite. Gli stessi realizzati da Zapata, sommando ai 10 in A i 3 in Champions League, nell'annata 2021/2022.

Atalanta, in numeri di Pasalic e Zapata Quest'anno Pasalic è fermo a quota 3 reti realizzate e Zapata, condizionato da acciacchi fisici, a una, ma il tandem è tornato a funzionare. Gasperini si augura che possa essere una delle armi in più in un finale di stagione che proseguirà con la sfida in trasferta contro il Torino e con la speranza di irrompere in zona europa. L'Inter e il sesto posto che garantisce la qualificazione in Conference League, dista ora soli due punti.

