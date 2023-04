Torino-Atalanta, Gasperini: "Punti fondamentali per la corsa Champions"

"Non era facile, il Torino è una squadra complicata, non abbiamo fatto una grandissima partita sul piano tecnico, ma abbiamo concesso pochissimo. Dopo l'1-1 c'è stata una grande reazione, sappiamo che per raggiungere posti alti della classifica bisogna vincere. È chiaro che sono tre punti fondamentali, ora abbiamo la possibilità sul nostro terreno di giocarci quelle che sono le nostre speranze". E' il commento di Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 della sua Atalanta in casa del Torino. "Squadra cambiata? In questo momento dobbiamo accettare quelle che sono le nostre caratteristiche migliori. C'è qualche infortunato. Devo rendere la squadra efficace, in questo momento non abbiamo una qualità per poter fare un altro tipo di calcio contro certi tipi di squadre. Ci sono tanti modi di giocare a calcio, a seconda dei momenti. Questa sera volevamo palleggiare di più, ma non lo abbiamo fatto molto. Ma siamo stati più solidi" ha spiegato il tecnico nerazzurro.