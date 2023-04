Zapata urla: "Atalanta, non sono mai andato via"

TORINO - Duvan Zapata è stato il match winner per l'Atalanta a Torino, entrato al 57' l'attaccante ha realizzato il gol partita all'88' per il 2-1 finale. Una rete doppiamente importante sia per le ambizioni europee del club bergamasco sia per Zapata stesso dopo un periodo buio, queste le sue parole a Sky Sport nel post-partita: "Sono tornato? Non me ne sono mai andato. La vita è così, ci sono alti e bassi. Ora sto trovando continuità, abbiamo vinto una partita contro una squadra tosta. Sono contento di aver ritrovato il gol, è stata una grande vittoria e ce la godiamo".