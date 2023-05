Hojlund ko, niente Atalanta-Juve? Gasperini in allarme: le condizioni

L'Atalanta sta preparando la sfida alla Juve del weekend, ma dovrà fare a meno di due giocatori. Rasmus Hojlund si è sottoposto ad accertamenti, dopo essersi fermato nel riscaldamento della partita contro lo Spezia . Un guaio muscolare che aveva preoccupato e non poco Gasperini in vista di questo finale di campionato. Gli esami strumentali, però, hanno escluso lesioni ma le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Notizia diversa, invece, per Palomino : il difensore ha subito un infortunio muscolare e non sarà convocato.

Atalanta, condizioni Hojlund e Palomino

Chiusa la pratica Spezia con la vittoria per 3 a 2 al Gewiss Stadium, i nerazzurri sono tornati in campo per preparsi al match contro la Juventus di domenica 7 maggio alle ore 12:30. Gara in cui resta in dubbio proprio l'attaccante danese, Rasmus Hojlund. Il centravanti dopo gli esami effettuati questa mattina ha ricevuto il responso: quota di edema fibrillare al muscolo ileo psoas destro. Nulla di grave, ma per la sfida ai bianconeri sarà da monitorare nei prossimi giorni. Solo 16' in campo per Palomino contro i liguri, entrato e poi sostituito dopo aver accusato un problema muscolare. Ancora non sono stati effettuati accertamenti approfonditi, ma il difensore si è fermato per infortunio al flessore destro e sicuramente non sarà nella losta dei convocati per la partita contro i bianconeri.