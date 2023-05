Juve, l’Atalanta fa di nuovo paura: l’attacco va al Max

BERGAMO - Leggendo la classifica di rendimento della fase offensiva, la posizione dell'Atalanta è decisamente particolare. La Dea è terza in A con 56 reti, al primo posto c'è il Napoli con 69 e dietro ai Campioni d'Italia si trova l'Inter a quota 60. Basta scorrere però la graduatoria marcatori dei bergamaschi per capire come a fronte di un rendimento molto lontano dagli standard del passato di Zapata (2 gol), Muriel (2 gol) e Pasalic (3 gol, l'anno scorso miglior marcatore con 14) ci siano stati altri protagonisti che hanno permesso alla squadra di stare tra le prime 7 del torneo fin dall'inizio.

In questo momento, con Lookman che sta recuperando da un problema muscolare ma probabilmente ancora out dai convocati con la Juventus e Hojlund che solo oggi scoprirà se sarà o meno in grado di esserci domani, l'Atalanta non può contare sugli autori di 20 dei 56 gol segnati. La stagione d'esordio dell'ex Lipsia (13 reti in A) è stata da record, il classe 2003 scandinavo ha stupito tutti anche se per considerarlo un vero a proprio crack ci sarebbe bisogno di più continuità e per provare a superare i bianconeri mister Gasperini dovrà affidarsi alla "vecchia guardia" che, peraltro, sta vivendo un ottimo momento. Nelle ultime 3 partite contro Roma, Torino e Spezia sono arrivati altrettante reti grazie al centrocampista croato (rete del vantaggio contro la Roma), al bomber di Cali (2-1 a Torino) e al numero 9 di Santo Tomas (terzo gol allo Spezia).