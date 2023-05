Gasperini su Salernitana-Atalanta: “Ci hanno surclassati, sono responsabile”

I risultati delle partite in programma

Salernitana-Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini

Gasperini ha parlato subito degli infortunati: "Soppy si è sicuramente stirato, Djimsiti ha preso una botta e non penso sia grave". Sulla partita: "Abbiamo fatto un discreto primo tempo, poi nella ripresa siamo stati surclassati in tutto. Nello spirito, nelle motivazioni e di questo mi sento responsabile. Ora in queste ultime partite dobbiamo cercare un posticino per l'Europa che è l'unica cosa che conta. Abbiamo meno chance e possiamo anche essere fuori da tutto. Non so se il settimo posto sarà sufficiente. Quota Europa? Dipende quale. In ogni caso cercheremo di battagliare, ma quanto ho visto nel secondo tempo non fa parte del nostro Dna".