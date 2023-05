Vlahovic zingaro, la curva Atalanta resta chiusa: nessun ricorso

BERGAMO - L'Atalanta non presenterà ricorso dopo la squalifica della Curva Nord a causa dei cori a sfondo razzista contro l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, intonati durante la sfida contro i bianconeri in occasione della 34ª giornata di campionato. La Dea nei giorni scorsi aveva inoltrato un preannuncio di reclamo, passaggio necessario per l'acquisizione degli atti: il club, dopo aver esaminato la documentazione della Procura, ha scelto di non procedere. La Curva Nord nerazzurra rimarrà dunque chiusa per un turno in occasione della 36ª giornata quando i ragazzi di Gasperini ospiteranno l'Hellas Verona sabato 20 maggio alle ore 18.