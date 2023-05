Atalanta, per Zapata stagione finita: l'infortunio e l'esito degli esami

Brutte notizie in casa Atalanta . Prima il ko rimediato all'Arechi contro la Salernitana , poi l'infortunio di Brandon Soppy , che ha rimediato la lesione di terzo grado al bicipite femorale sinistro chiudendo anzitempo il campionato. Adesso un altro calciatore nerazzurro sarà costretto a interrompere anticipatamente la stagione, non potendo essere a disposizione di Gian Piero Gasperini per la fine del campionato. Si tratta di Duvan Zapata , che dunque salterà gli incontri con Hellas Verona, Inter e Monza.

Infortunio Zapata, le condizioni

Al momento delle convocazioni per il match contro il Verona, in programma domani alle 18, sono giunti anche gli esiti degli esami strumentali che riguardano il centravanti colombiano. Zapata aveva accusato un dolore al polpaccio destro dopo l'allenamento di mercoledì. La diagnosi non lascia speranze per riaverlo prima della fine della stagione: infatti l'attaccante classe 1991 ha riportato una lesione muscolo-tendinea distale del gemello mediale della gamba destra. Dunque Zapata chiude la stagione 2022/23 con 25 presenze in Serie A e appena 2 gol messi a referto.