Gasperini post Atalanta-Verona: "Europa grande successo". E su Hojlund...

L' Atalanta rialza la testa dopo le sconfitte contro la Salernitana e la Juventus e torna al successo casalingo contro il Verona . Al Gewiss gli ospiti la sbloccano con Lazovic prima delle reti di Zappacosta , Pasalic (complice una papera di Montipò ) e Hojlund che torna al gol dopo due mesi. Al termine della sfida Gasperini ha dichiarato: "Abbiamo sempre cercato di fare il massimo, ringrazio i giocatori per aver fatto 61 punti ad oggi in una stagione dove ci sono state tante esigenze e tanti traguardi richiesti, forse esagerati. Non è finita, non è ancora consolidata l'Europa ma la vittoria di oggi è importante. Riuscire a raggiungere l'Europa quest'anno sarebbe un traguardo ancor più grande rispetto alle altre stagioni".

Atalanta, Gasperini su Zappacosta e Boga

Gasperini ha proseguito: "Zappacosta ha avuto una distorsione alla caviglia, vediamo l'entità e per il resto siamo questi. Anche per Boga è difficile rientrare alla prossima, gli altri sono tutti infortuni di lungo periodo. Quest'anno sono stati veramente tanti" per poi continuare: "Siamo sempre stati molto propositivi, poi in alcune partite ci sono mancate delle situazioni per andare più su però credo che abbiamo fatto tanto. Per me è un grande successo, abbiamo sempre avuto una grande voglia di fare anche a discapito di un'aspettativa esagerata. Sono molto contento per i ragazzi, un settimo posto accertato è già tanta roba. Ci piacerebbe raggiungere l'Europa League, sarebbe ancora più bello per tutti".

Atalanta-Verona 3-1: tabellino e statistiche

Gasperini: "Hojlund? Si è fatto notare subito"

Il tecnico dell'Atalanta ha continuato: "A me personalmente è mancata molto l'Europa dopo cinque anni consecutivi. L'Europa ti aiuta a crescere, a migliorare e ad avere la percezione di com'è il calcio al di fuori dell'Italia" per poi concludere parlando di Hojlund: "Le qualità ci sono tutte, all'inizio dovevamo conoscerlo ma lui si è fatto notare subito per la grande volontà che ha di sfondare. Ha fatto molto bene dopo la prima sosta, poi è stato chiamato in Nazionale e troppe voci lo hanno distratto, poi c'è stato l'infortunio. Il gol di oggi dimostra la sua potenza, se saprà migliorare potrà togliersi grandi soddisfazioni. Bisogna saper accettare i suoi momenti, maturerà sotto tutti gli aspetti".