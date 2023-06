Atalanta, Percassi: "Gasperini? Bisogna capire entrambi cosa si vuole"

BERGAMO - L'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ribadendo che allo stato attuale non c'è stato un incontro con Gasperini dopo la qualificazione in Europa League: "Ancora non c'è stato un incontro con Gasperini. Crisi del settimo anno? L'avremmo già dovuta avere all'inizio perché adesso si entra nell'ottavo anno. La società esporrà al mister quelli che sono gli obiettivi del club. È giusto fare un punto per essere in sintonia e capire entrambi ciò che si vuole". Le parti si ritroveranno domani per poter mettere sul tavolo le linee guida del club e per trovare un punto d'incontro con l'allenatore, che subito dopo la partita con il Monza aveva detto di non avere fretta: "Il mister ha un contratto ed è legato all'Atalanta, ma il nostro rapporto va al di là delle singole scadenze. Abbiamo fatto delle cose buone, cose che potevano essere fatte meglio".