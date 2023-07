Ha vinto la Fa Cup e giocato ad Highbury: ora è l'ad di un club italiano

In pochi l'avranno riconosciuto dalla foto, forse i più attenti ricorderanno il suo passato da calciatore e il suo passaggio in Inghilterra. Da una promettente carriera di calciatore a una da dirigente di successo, passando per il business familiare. Proprio con la sua famiglia ha portato l'Atalanta in alto. Club in cui ha mosso i primi passi come calciatore: ora forse è un po' più semplice indovinare di chi si tratta.

Di chi si sta parlando? Luca Percassi. Attuale amministratore delegato del club bergamaschi, ed ex calciatore. Con chi ha giocato? L'esperienza più importante è stata al Chelsea dopo, ovviamente, aver fatto le giovanili con la maglia della Dea.

Percassi, Atalanta, Chelsea, Highbury e FA Cup

Per ripercorre la carriera di Luca Percassi da calciatore c'è da riavvolgere il nastro di qualche anno. I primi calci, l'attuale dirigente nerazzurri, li ha mossi proprio con l'Atalanta. A 17 anni poi è volato in Inghilterra: il Chelsea pesca dalla Dea sia lui, difensore, che Dalla Bona, centrocampista. Un viaggio lontano da casa per inseguire un sogno, anche se oltremanica non riesce a farsi notare troppo. Con la prima squadra londinese, però, riesce a giocare due spezzoni di partita: uno ad Highbury, vecchio e storico stadio dell'Arsenal nella Coppa di Lega 98/99 e poi un altro subentro in FA Cup nella vittoria per 2 a 0 contro il Nottingham Forest a gennaio 2000: trofeo che a fine stagione verrà vinto proprio dal Chelsea di Vialli. Poi il rientro in Italia: qualche presenza con le maglie di Monza, Alzano e Spezia e nel 2004, a soli 24 anni, il ritiro dal calcio giocato per dedicarsi all'attività di imprenditore.