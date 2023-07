Hojlund, la rivelazione: "È lui il difensore più forte della Serie A"

Rasmus Hojlund ha chiuso la sua prima stagione in Serie A totalizzando 32 presenze, 9 gol e 4 assist con la maglia dell'Atalanta. L'attaccante danese non ha, palesemente, grandi difficoltà a trovare la via della rete, ma come i difensori anche gli attaccanti hanno le proprie "bestie nere".

C'è sempre un avversario che è in grado di prendere le misure a un altro meglio di chiunque o che per caratteristiche crea grattacapi e difficoltà maggiori del previsto: su Twitter è diventato virale un video in cui il gioiellino della Dea svela il rivale più ostico che ha incrociato. Atalanta, Hojlund: "Smalling è un difensore intelligente e difficile da superare" "I maggiori problemi me li ha dati Chris Smalling della Roma. È un difensore intelligente, agile, veloce, forte fisicamente. Ho provato a vincere i duelli con lui facendo valere la mia forza fisica, ma non è stata la mossa vincente. Devo ancora trovare la chiave giusta per superarlo" ha savelato Hojlund.

Atalanta, Hojlund e la ricerca della chiave per superare Smalling Oggetto del desiderio dei top club in Europa e in Italia, il ventenne centravanti dall'Atalanta è stato "coperto" nel montaggio con una Serie di riflessi filmati in cui si vede Smalling rubargli palla o impedirgli di superarlo. Un duello che si rinnoverà anche nella prossima stagione, ormai alle porte, dato che Smalling è fresco di rinnovo del contratto con la Roma.

