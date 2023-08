Scamacca, la sorella festeggia: "Pronti per la nuova avventura all'Atalanta"

Grande entusiasmo per Gianluca Scamacca, che è tornato in Serie A dopo una stagione in Premier League nelle fila del West Ham. Tramite una nota, l'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto del centravanti della Nazionale italiana. Tra i tanti che hanno festeggiato il passaggio, c'è stata anche la sorella del calciatore, Giuly.