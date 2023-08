Atalanta, 1-1 con l’U23: il ruolo di De Ketelaere e le parole di Gasperini

Gioia, passione e tanta voglia di ricominciare hanno avvolto il Gewiss Stadium e i circa 9000 tifosi . L' Atalanta di Gasperini ha giocato un test amichevole contro l' Under 23, iscritta in questa stagione al campionato di Serie C.

Un clima sereno, con i saluti al pubblico nel finale. La partita è terminata in pareggio (1-1), con i giovani ragazzi a passare in vantaggio all'8' con Cisse, poi il gol di Djimsiti ha riportato tutto in equilibrio.

Atalanta, esordio per De Ketelaere

Ha esordito anche il neo acquisto Charles De Ketelaere, schierato nel tridente offensivo nella ripresa con Scamacca e Lookman. Buone notizie anche dalla difesa, con Gasperini che ha ridato minuti a Toloi, fermo dal 5 agosto per un risentimento al flessore destro, e a Hateboer, tornato ad allenarsi in gruppo a Ferragosto dopo il lungo stop seguito all'operazione al crociato destro lo scorso 13 febbraio. Invece hanno giocato nel secondo tempo gli altri rientranti Adopo e Soppy. Ai box El Bilal Touré per un risentimento alla coscia destra e Palomino (rottura del semitendinoso destro il 3 maggio con lo Spezia).