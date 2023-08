Gasperini, conferenza Atalanta-Sassuolo: "Dispiace per Touré. Zapata..."

BERGAMO - Si prepara per l'esordio in campionato l'Atalanta di Gasperini che affronterà il Sassuolo nella prima di Serie A. Queste le parole del tecnico della Dea che ha fatto il punto sui nerazzurri in vista dello start ufficiale alla stagione.

"Sarebbe un bellissimo traguardo eguagliare Ancelotti nel numero delle panchine, è comunque una cosa forte che mi lega ancor di più. I tifosi cantavano vinceremo il tricolor? Spero che i tifosi non si aspettino di vincere tutto, se poi le aspettative sono queste cercheremo di arrivarci", queste le parole di Gasperini che poi interviene subito sull'infortunio di Touré: "Sono molto dispiaciuto, ha molta voglia di giocare. Si sono accesi i riflettori su di lui anche per via dell'onerosa operazione di mercato, nessuno si aspettava questo tipo d'infortunio, ora vedremo quali saranno i tempi di recupero".

Serie A, il calendario

Gasperini e il mercato dopo il ko di Touré

Un incidente di percorso, quello di Touré, che porterà i nerazzurri a riflettere sull'attacco: "L'Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure, non è che questo infortunio cambia di molto ciò che ci siamo posti in questa settimana. Duvan ha recuperato da quello che era il finale di stagione, si è allenato con continuità, sotto l'aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell'Atalanta". Gasperini prosegue parlando dei nuovi arrivati: "Kolasinac è quello che si è inserito meglio. I nuovi arrivati hanno già dimostrato di essere dei profili da Atalanta, ma chi per un motivo chi per un altro hanno giocato meno. Il loro potenziale è stato espresso in maniera saltuaria, ma cercheremo di dare maggior spazio".