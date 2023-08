Gasperini: "Zapata libero di scegliere. Mi servono 5 attaccanti"

Attenzione subito rivolta all'attacco e in particolare a Zapata: "Sta molto bene, si sono dette tante cose non vere in questi giorni. Mi ero già espresso all'inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile". Un riferimento al mercato dal quale è arrivato De Ketelaere, decisivo all prima di Serie A: "Sono tante le cose positive, ma anche le cose su cui si deve lavorare. Il gol all'esordio ha acceso l'attenzione su di lui in modo secondo me eccessivo. Le qualità del giocatore le conosciamo bene. Ha tutta la fiducia, è una trattativa che è andata avanti a lungo, abbiamo perso qualche settimana, ma la ritroveremo strada facendo".

"Non solo De Ketelaere e Scamacca"

"C'è anche Muriel, si è visto poco ma sta bene. Ci sono giocatori che hanno una condizione migliore: Scamacca e De Ketelaere non sono al meglio della condizione, ma non ci sono dubbi sulle loro qualità. Il reparto d'attacco non riguarda solo loro due, ma ci sono anche Zapata e Muriel. In una stagione lunga è fondamentale avere cinque attaccanti per due ruoli". Non solo Scamacca e De Ketelaere per l'attacco con Gasperini che avvisa i suoi: "Come visto col Napoli sarà difficile, è una formazione entusiasta per la promozione, andiamo a giocare a Frosinone con grande attenzione. Penso che comunque si sia ridotto il divario. Sarà un campionato molto equilibrato, si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo, nello stesso tempo penso che le big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto".