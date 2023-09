Atalanta, Gasperini: "Possiamo fare una bella stagione. Su Scamacca..."

"Oggi abbiamo giocato una buona partita contro una squadra difficile. Siamo cresciuti anche durante la gara, giocando bene sul piano del ritmo e anche su quello tecnico. Il 3-0 è un risultato che ci sta. Mercato? Quanto ci siamo rinforzati non lo so, sono sempre cauto. La gara di stasera mi fa pensare che possiamo fare una bella stagione, gli obiettivi non si possono dire adesso. Ci siamo rinnovati soprattutto in attacco, sono arrivati ragazzi di valore". Sono le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Atalanta contro il Monza.