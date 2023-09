De Ketelaere, flop al Milan e top con l'Atalanta: "Ora gioco dove piace a me"

Si capisce che CDK sia un altro anche dalla tensione del suo volto, passato da corrucciato a essere solcato da ampi sorrisi, dalle parole proferite direttamente dal ritiro del Belgio.

De Ketelaere: "Cosa non ha funzionato al Milan"

De Ketelaere ha spiegato: "Quando arrivi in una nuova realtà c’è molto da fare. Adattarti al paese in cui ti trasferisci, al sistema di gioco del nuovo allenatore, imparare la lingua. Se al Milan non ha funzionato, però, è stata anche in parte colpa mia. Non è stata la stagione che mi aspettavo, ma non me ne pento".

Autocritica, ma non solo. "Entrare a partita in corso come spesso mi è successo non ha aiutato. Non sono un tipo esplosivo, mi sento meglio quando sono in campo per un periodo di tempo più lungo e posso entrare davvero nel flusso di una gara. Le critiche hanno fatto il resto. Non leggo sempre i giornali, cerco di isolarmi, ma comunque le senti e non resti indifferente. Non aver mai segnato è stato un problema: la gente chiede gol e assist, non guarda soltanto alla prestazione".